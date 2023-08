Angriff auf Pokrowsk: Zahl der Todesopfer steigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der durch Raketenangriffe der russischen Truppen auf Pokrowsk in der Region Donezk getöteten Menschen ist auf sieben gestiegen. Darüber berichtete Suspilne unter Berufung auf den Leiter der Pokrowsker Militärverwaltung Sergej Dobryak.

„Es ist bekannt, dass es sieben Tote und 27 Verletzte gibt. Die Verwundeten werden in das örtliche Krankenhaus gebracht, zwei – in ernstem Zustand, sie wurden nach Dnipro geschickt“, hieß es in der Nachricht.