​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat nach der Niederlage des Landungsschiffs Minsk und eines U-Boots im Hafen von Sewastopol drei große Landungsschiffe in das Asowsche Meer verlegt. Dies erklärte der Sprecher der Seestreitkräfte (Marine) der ukrainischen Streitkräfte, Dmytro Pletenchuk, am Samstag, den 16. September, in der Sendung des nationalen TV-Marathon.

„Diese Prozesse zur Befreiung unseres Territoriums werden auch in Zukunft weitergehen. Es ist übrigens bezeichnend, dass die russischen Invasoren heute aus irgendeinem Grund drei große Landungsschiffe vom Schwarzen Meer ins Asowsche Meer verlegt haben“, betonte der Marinesprecher.

Die beschädigte Minsk kann nicht wiederhergestellt werden, sowohl wegen der Besonderheiten der Niederlage als auch wegen ihres „ziemlich ehrwürdigen Alters“, erklärte er.

„Es war dieses große Landungsschiff, das am so genannten ‚Syrian Express‘ beteiligt war, das heißt, es lieferte Waffen und Personal, löste logistische Probleme für die syrische Gruppe der Russischen Föderation“, fügte Pletenchuk hinzu.