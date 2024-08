Anlässlich des Unabhängigkeitstages: Australien hat eine Briefmarke zur Unterstützung der Ukraine herausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf Initiative der Botschaft der Ukraine in Australien hat die australische Seite eine Briefmarke zur Unterstützung der Ukraine entwickelt. Sie wird am 24. August, dem Unabhängigkeitstag, offiziell vorgestellt.

Dies teilte der Pressedienst des Außenministeriums der Ukraine mit.

Nach Angaben des Außenministeriums hat Australiens nationale Postgesellschaft Australia Post eine Briefmarke zur Unterstützung der Ukraine herausgegeben, die in Kürze in den Postämtern des Landes erhältlich sein wird.

„Die Initiative für diese Briefmarke geht auf die Botschaft der Ukraine in Australien zurück, die sich mit einem Vorschlag an die australische Seite gewandt hat. Das Design der Briefmarke wurde von Australia Post entwickelt, wobei die Empfehlungen der ukrainischen Seite, insbesondere von Ukrposhta, berücksichtigt wurden“, heißt es in der Erklärung.

Die Briefmarke wird voraussichtlich am 24. August 2024 in Sydney im Rahmen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag unter Beteiligung des Managements von Australia Post, der ukrainischen Gemeinschaft in Australien und ukrainischer Diplomaten offiziell enthüllt werden.

Am 19. August eröffnete Ukrposhta eine Vorbestellung für die neue Briefmarke „Alles wird UA!“, die dem 33. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine gewidmet ist.