Anschlag in Novohrodovka: Vermisste Familie nicht gefunden

In Nowohrodowka in der Region Donezk haben Rettungskräfte die Trümmer eines teilweise zerstörten 3-stöckigen Hauses beseitigt, aber eine 33-jährige Frau, ein 38-jähriger Mann und ein 8-jähriges Mädchen, die sie zu finden hofften, wurden nicht gefunden. Dies berichtete der Leiter der Novohrodovka GVA Alexander Schewtschenko, schreibt Suspilne Donbass.

Die Suche soll unter Einbeziehung von Kinematologen fortgesetzt werden, aber die Chancen, die Familie lebend unter den Trümmern zu finden, sind praktisch gleich null.

„Leider werden wir nicht in der Lage sein, die Familie lebend zu finden, falls sie dort war. Morgen werden die Kynologen wiederkommen und den gesamten Bauschutt noch einmal untersuchen“, sagte er.

Der Leiter der GVA fügte hinzu: Wenn die Familie nicht gefunden wird, wird sie als vermisst gelten.

„Auf der Baustelle werden weitere Arbeiten durchgeführt. Es gibt dort Natspol und andere Dienste. Sobald die Genehmigung vorliegt, werden wir die Arbeit fortsetzen“, sagte der Sprecher des staatlichen Notdienstes von Donbass Stanislav Baldin.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 30. November sechs Raketen des Typs S-300 auf den Bezirk Pokrowsk in der Donetschina abgeschossen haben. Pokrowsk, Nowogrodowka und Mirnograd gerieten unter Beschuss. Am Abend des 30. November wurden zwei Tote gemeldet, während nach drei weiteren Personen unter den Trümmern gesucht wurde. am 1. Dezember wurden die Leichen von zwei weiteren Opfern gefunden.