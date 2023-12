Anschlag in Novohrodovka: ein weiterer Toter identifiziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polizeibeamte haben den in Nowohrodowka getöteten Mann mit Hilfe einer DNA-Analyse identifiziert. Dies berichtet der Pressedienst des Innenministeriums der Ukraine.

„An der Stelle, an der eine feindliche Rakete in einem Wohnhaus eingeschlagen war, fanden Rettungskräfte Fragmente der Leiche eines Mannes. Kriminalisten gelang es, die Identität des Verstorbenen festzustellen. Es handelt sich um den 35-jährigen Vater des Mädchens, dessen Leiche zuvor unter den Trümmern gefunden worden war. Die russische Rakete hat die ganze Familie in den Tod gerissen. Der Vater und die 8-jährige Tochter wurden identifiziert. Die Suchaktion geht weiter – auf der Suche nach einer Frau“, heißt es in der Nachricht.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen in der Nacht des 30. November sechs Raketen auf Pokrowsk, Nowogrodowka und Mirnograd im Bezirk Pokrowsk der Region Donezk einschlugen.

Berichten zufolge wurde die Leiche eines toten Mannes unter den Trümmern hervorgeholt. Später bargen Rettungskräfte die Leiche eines weiteren Mannes unter den Trümmern eines Wohnhauses.

Am 4. Dezember wurde die Leiche eines Mädchens gefunden, während Fragmente einer anderen Leiche ohne spezielle Analysen nicht identifiziert werden konnten.