Anti-Drohnen und Munition - neue Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte aus Litauen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 11. Juli lieferte Litauen ein weiteres militärisches Hilfspaket an die Ukraine. Das Paket umfasst Anti-Drohnen-Systeme, Munition im Kaliber 5,56×45 mm und Klappbetten.

Dies teilte das litauische Verteidigungsministerium mit.

Das Ministerium erinnert daran, dass Litauen im Jahr 2024 bereits 155 mm Munition, gepanzerte Mannschaftstransporter M577, gepanzerte Mannschaftstransporter M113, Drohnenabwehrsysteme, Winterausrüstung und Sets mit warmer Kleidung, Munition für denKarl Gustav, RISE-1-Fernzündsysteme, Generatoren, ein teilweise zerlegtes leichtes Kampfflugzeug L-39ZA Albatross und mehr.

Litauens Unterstützung für die Ukraine ist langfristig angelegt und beläuft sich auf 1 Milliarde Euro. Es hat bereits Unterstützung im Wert von rund 641 Millionen Euro erhalten, davon 115 Millionen Euro in diesem Jahr.

Am 30. Mai trat Litauen der Koalition zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung bei, die von Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten angeführt wird.

26. Juni Der litauische Verteidigungsrat unterstützt eine Entscheidung, mindestens 0,25% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Unterstützung der Ukraine bereitzustellen. 27. Juni Die Ukraine und Litauen unterzeichnen ein Sicherheitsabkommen, in dessen Rahmen Litauen möglicherweise eine militärische Ausbildungsmission in der Ukraine wieder aufnehmen und Unterstützung im Bereich der modernen militärischen Ausrüstung – Land, Luft, See, Weltraum und Cyber-Elektrotechnik – leisten wird.