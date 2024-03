ARMA hat zum ersten Mal beschlagnahmtes Eigentum über Prozorro verwertet: Verkäufe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationale Agentur für die Verwertung und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) hat den ersten beschlagnahmten Vermögenswert verkauft – 1,2 Tausend Tonnen Getreide wurden für 4,9 Millionen Hrywnja verkauft. Dies berichtet der Pressedienst Prozorro. Der Verkauf erfolgte am Donnerstag, den 7. März.

„Am 6. März fand im System Prozorro. Sales die erste Online-Auktion für den Verkauf des beschlagnahmten Vermögens, das unter der Verwaltung von ARMA stand. Der erste beschlagnahmte Vermögenswert, der zur elektronischen Versteigerung angeboten wurde, waren 1,2 Tausend Tonnen Winterweizen der 4. Klasse“, heißt es in dem Bericht.

Für die Teilnahme an der Auktion meldete sich ein Teilnehmer – Inga LLC, der für das Getreide 4,9 Millionen Hrywnja bot, was den Startpreis der Partie übersteigt. Das Unternehmen wurde in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung zum Gewinner der Auktion bestimmt.

Die nächsten Auktionen für den Verkauf von beschlagnahmtem Eigentum werden noch in diesem Monat von den Plattformen bekannt gegeben, die auf der Grundlage der Ergebnisse der ARMA-Ausschreibungen zu Veranstaltern der Auktionen werden.