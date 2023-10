Das Außenministerium hat an die Ukrainer in Israel appelliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Bürger in Israel, die sich in einer Kampfzone befinden, sollten den Anweisungen der örtlichen Behörden folgen. Dies teilten die ukrainische Botschaft in Israel und der Sprecher des Außenministeriums Oleh Nikolenko am Samstag, den 7. Oktober mit.

Die Ukrainer wurden gewarnt, dass im Falle eines Beschusses die Sirene aktiviert werden kann. Dann ist es notwendig, sich sofort in einen Schutzraum oder Bunker zu begeben.

„Die Botschaft bittet die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger dringend, auf alle derartigen Warnungen zu achten und den Anweisungen der örtlichen Behörden Folge zu leisten“, heißt es in der Botschaft.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Heimatfrontkommandos der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

In Notfällen sollten sich die Ukrainer an die ukrainische Botschaft in Israel und die ukrainische diplomatische Vertretung in Ramallah wenden.

Der Sprecher des Außenministeriums, Oleh Nikolenko, sagte, dass keine Ukrainer unter den Opfern der Kämpfe in Israel seien. Ihm zufolge wurde ein operatives Hauptquartier eingerichtet, um den Ukrainern zu helfen. Die ukrainische Botschaft steht in Kontakt mit den örtlichen Behörden und großen Krankenhäusern.

Nikolenko riet den Ukrainern, von einem Besuch der zentralen und südlichen Teile Israels abzusehen.

Wir erinnern daran, dass am Morgen des 7. Oktober militante Hamas-Kämpfer den Süden und das Zentrum Israels vom Gaza-Streifen aus angegriffen haben. Tausende von Raketen und Granaten wurden abgefeuert. Diese Bombardierungen dauern an.

Die israelischen Verteidigungskräfte haben den Beginn der Anti-Terror-Operation „Eiserne Schwerter“ im Gazastreifen angekündigt. Die Flugzeuge greifen Ziele der Hamas an.