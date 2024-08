Die Ausgangssperren wurden in Mirnyohrad und Selidove verschärft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Beschränkungen in den Städten der Region Donezk sind von 15.00 bis 11.00 Uhr festgelegt. Sie werden am 19. August in Kraft treten.

In Mirnohrad und Selidowo in der Region Donezk gilt ab Montag, den 19. August, eine verstärkte Ausgangssperre. Dies gab der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin bekannt.

„Ich habe eine Anordnung zur Einführung einer Ausgangssperre in Mirnograd und Selidovo von 15.00 bis 11.00 Uhr unterzeichnet. Die neuen Regeln werden morgen, am 19. August, in Kraft treten“, betonte der Chef der Region.

Er appellierte auch an alle, die sich noch in diesen Städten aufhalten, die Einschränkungen zu beachten und sich nicht in Gefahr zu begeben.