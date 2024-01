Der Austausch von Kriegsgefangenen wird stattfinden - Budanow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Austausch von Kriegsgefangenen zwischen der Ukraine und Russland wird noch in naher Zukunft stattfinden. Dies erklärte der Leiter der Hauptabteilung für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, am Samstag, den 27. Januar, im Rahmen eines TV-Marathon.

„Das Leben unserer Leute – ob Militär oder Zivilist – sollte nicht in Gefahr sein. Und das unter den schrecklichen Bedingungen, unter denen sie dort festgehalten werden. Wir werden alles tun, was wir tun können. Ich bin sicher, dass der Austausch in naher Zukunft noch stattfinden wird“, sagte er.

Budanow fügte hinzu, dass die Ukraine schließlich herausfinden werde, was mit der Il-76 und den Kriegsgefangenen, die sich angeblich an Bord befinden, geschehen ist.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine und Russland seit Beginn der umfassenden Invasion mehrere Kriegsgefangenenaustausche durchgeführt haben. Der letzte Austausch fand am 3. Januar statt. 230 ukrainische Verteidiger kehrten nach Hause zurück.

Der Austausch von Gefangenen aus der Russischen Föderation, der für den 24. Januar geplant war und wegen des Absturzes der russischen Il-76 nicht stattfand, dürfte einer der größten in der Geschichte des gesamten Krieges sein. Die Russen sagten, das Flugzeug habe angeblich ukrainische Kriegsgefangene für den Austausch an Bord gehabt.

Budanow sagte, dass es derzeit keine zuverlässigen und umfassenden Informationen darüber gebe, wer tatsächlich an Bord der Il-76 gewesen sein könnte.