Austausch mit Russland: 212 Leichen von gefallenen Verteidigern in die Ukraine zurückgebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Leichen von gefallenen Verteidigern aus den Sektoren Donezk, Saporischschja, Luhansk und Charkiw sowie aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine (TOT) sind in die Ukraine zurückgekehrt

Die Leichen von 212 gefallenen Verteidigern wurden im Rahmen eines Austauschs mit Russland an die Ukraine zurückgegeben.

Dies teilte das Koordinationshauptquartier für die Behandlung von Kriegsgefangenen mit.

„Es ist uns gelungen, die Leichen der gefallenen Verteidiger in ihr Heimatland zurückzubringen, insbesondere aus den Richtungen Donezk, Saporischschja, Luhansk und Charkiw sowie aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine (TOT)“, heißt es in der Erklärung.Es wird darauf hingewiesen, dass die Rückführung der Leichen mit Unterstützung des Koordinationshauptquartiers für die Behandlung von Kriegsgefangenen, des Ministeriums für Wiedereingliederung, des Kommissars für Vermisste in Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Zentrum beim Sicherheitsdienst der Ukraine, dem Zentralen Militärkommando der Streitkräfte der Ukraine, anderen Strafverfolgungsbehörden, Dienststellen und internationalen Organisationen erfolgt ist.

„Die ukrainischen Streitkräfte werden die überführten Leichen und sterblichen Überreste zu den vorgesehenen staatlichen Einrichtungen transportieren. Vertreter der Strafverfolgungsbehörden und forensische Experten werden die Opfer identifizieren“, so das Koordinationshauptquartier. Nach der Identifizierung werden die Leichen der Verteidiger an ihre Familien zur Beerdigung übergeben.

Die Überführung der Leichen der gefallenen Soldaten erfolgt in Übereinstimmung mit den Genfer Konventionen.

Gleichzeitig berichtet das Projekt „I Want to Find“, dass die Leichen von 45 toten russischen Soldaten nach Russland zurückgebracht worden sind.