Ein Auto wurde im Zentrum von Luhansk in die Luft gesprengt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nähe des Gebäudes der so genannten „Vertretung der Luhansker Volksrepublik im Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung des Waffenstillstandsregimes (JCCC)“ in Luhansk gab es eine Explosion. Dies berichteten die separatistischen Medien am Montag, den 21. Februar.

„Auf den Leiter der Vertretung der „Volksrepublik Luhansk“ im JCCC, Michail Filiponenko, wurde ein Attentat verübt. Ein Auto explodierte auf dem Parkplatz in der Nähe der Vertretung. Während die Details noch geklärt werden, wurde der Anführer verletzt und der Fahrer verletzt“, sagte er…