Ein russischer Granatsplitter verwundete eine Freiwillige aus der Region Sumy

Gestern, am 15. November, wurde eine Freiwillige aus der Region Sumy durch einen Granatsplitter im Bezirk Novhorod-Siverskyi in der Region Tschernihiw am Oberschenkel verwundet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus, mit.

Es wird berichtet, dass die Frau operiert wurde, es besteht keine Gefahr mehr für ihr Leben.

„Frau Natalija trug humanitäre Hilfsgüter. Irgendwann hörte sie das Pfeifen und die Explosion einer Granate auf der rechten Seite. Der Granatsplitter durchschlug die rechte Beifahrertür und traf die Fahrerin am Bein. Die Frau fuhr selbst. Sie verband die Wunde und erreichte die nächstgelegene Straßensperre, wo das Militär Erste Hilfe leistete und sie ins Krankenhaus brachte“, schreibt der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Insgesamt gab es an diesem Tag in der Region 24 Explosionen.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 15. November einen Raketenangriff auf die Stadt Selidowo im Bezirk Pokrowski der Region Donezk durchgeführt haben. Dabei wurde der Eingang eines 4-stöckigen Wohngebäudes zerstört. Zuvor war von einem Toten die Rede, am Abend des 15. November stieg die Zahl der Toten auf zwei, und es wurde berichtet, dass noch nach vier Personen gesucht wird. Heute, am 16. November, wurde bekannt, dass nach zwei weiteren Personen gesucht wird, die möglicherweise noch unter den Trümmern liegen.