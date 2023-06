Das Büro des Präsidenten hat erklärt, warum es nicht mit Russland verhandelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Entwicklungen in Putins Russland in den letzten Tagen erklären, warum die Ukraine nicht mit ihm verhandelt. Dies schrieb Mychajlo Podoljak, ein Berater des Chefs des Präsidialamtes, am Sonntag, den 25. Juni, auf Twitter.

Ihm zufolge erklärt die Tragikomödie der letzten Tage den Führern anderer Länder auf beredte Weise, warum die Ukraine heute keine Möglichkeit sieht, mit Russland zu verhandeln.

„Die einfache Frage ist: Mit wem können wir dort über irgendetwas reden, wenn dem Hauptakteur (Wladimir Putin – Anm. d. Red.) die Macht buchstäblich wie Sand aus den Fingern gleitet und die strategische Militärführung von allen, die nicht faul sind, ausradiert wird? Diese Bande wird es nicht mehr lange geben: Das Haus hat keinen Herrn“, schrieb Podoljak.

Seiner Ansicht nach könnte die Macht der derzeitigen Kreml-Spitze endgültig zusammenbrechen.

„Die wackelige Struktur hält sich durch Trägheit und Ehrenwort. Inzwischen sagen die Meteorologen neue Windstöße voraus“, fügte der Berater des Chefs des Präsidialamtes hinzu.