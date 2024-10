Das Büro des Präsidenten hat es geschafft, die Truppen an der Front zu rotieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Ukraine ist es auch gelungen, die Zahl der Reservisten zu erhöhen, so dass sich die Situation verbessert, sagte Mykhaylo Podoljak.

Der Ukraine gelingt es, einige Truppenrotationen durchzuführen und die Zahl der Reservisten zu erhöhen. Dies erklärte der Berater des Chefs des Präsidialamtes Mychajlo Podoljak, berichtet das Wall Street Journal.

Der Beamte merkte in seinem Kommentar an, dass es der Ukraine gelungen ist, einige Truppenrotationen an der Front durchzuführen und die Zahl der Reservisten zu erhöhen, so dass sich die Situation verbessert.

Ukrainische Beamte und Militäranalysten stellen fest, dass auch Russland an der Front eine schwere Zeit hat: Die Besatzungstruppen haben trotz massiver Anstrengungen keinen nennenswerten Durchbruch erzielt.

Podoljak äußerte sich auch zum Siegesplan der Ukraine. Ihm zufolge handelt es sich dabei um eine detaillierte Strategie, die die notwendigen militärischen, wirtschaftlichen, politischen und diplomatischen Schritte umfasst, um Russland zur Beendigung des Krieges zu zwingen.

Zu den vorgeschlagenen Schritten gehört ein Antrag auf zusätzliche Langstreckenraketen, wie ATACMS und Storm Shadow, und die Erlaubnis, diese auf militärische Ziele tief in Russland abzufeuern.

Ein Berater des Chefs des Präsidialamtes betonte, dass sich der Krieg ohne zusätzliche Unterstützung über Jahre hinziehen und schließlich das Ansehen der westlichen Länder in der Welt untergraben könnte.

„Die Ukraine zu zwingen, aus einer Position der Schwäche heraus zu verhandeln, wird den Konflikt nicht beenden, aber es wird Putin ermutigen, sein Hauptziel der totalen Kontrolle über die Ukraine weiter zu verfolgen“, fasste Podoljak zusammen.