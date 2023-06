In Bachmut verlor Russland einen Soldaten pro 48 Zentimeter des eroberten Gebiets - Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat in Bachmut in der Region Donezk einen getöteten oder verwundeten Soldaten pro 48 Zentimeter des eroberten Gebiets verloren. Dies teilte das britische Verteidigungsministerium am 11. Juni auf Twitter mit.

„Im Februar 2022 plante Russland wahrscheinlich, die Einnahme des gesamten Donbass innerhalb von 10-14 Tagen abzuschließen. Aber in Bachmut gibt es für jede 48cm gewonnene Position einen Toten oder Verwundeten. Die Ukraine kämpft weiter“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist es Russland gelungen, in Bachmut 29 Kilometer vorzurücken. Doch seit Mai 2022 hat die Russische Föderation bis zu 60.000 Soldaten in der Stadt verloren.