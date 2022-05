Der Befehlshaber von Azov dementierte die Aussage von Arestowytsch, dass es keine Insassen in Azovstal gibt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es ist der dritte Tag seit dem Einbruch des Feindes in das Azovstal-Werk in Mariupol. Die Verteidiger der Stadt haben an die Welt appelliert, bei der Evakuierung von Zivilisten und verwundeten Soldaten zu helfen, die unter Qualen sterben. Dies schrieb Hauptmann Swjatoslaw Palamar, stellvertretender Kommandeur des Asow-Regiments, im Telegramm.

„Rufen Sie die Weltgemeinschaft auf, Zivilisten zu evakuieren, und appellieren Sie persönlich an den Oberbefehlshaber, sich um die verwundeten Soldaten zu kümmern, die aufgrund der unzureichenden Behandlung einen qualvollen Tod erleiden. Lassen Sie die Leichen der Soldaten abtransportieren, damit die Ukrainer sich von ihren Helden verabschieden können. Reagieren Sie angemessen auf eine kritische Situation, in der der Feind keine Ethik, keine Konventionen und keine Gesetze respektiert und vor den Augen der ganzen Welt Menschen vernichtet, geleitet von Nachgiebigkeit und Straflosigkeit!“ – heißt es in der Nachricht.

Die Eindringlinge wurden nicht aus Asowstal vertrieben, wie Olexij Arestowytsch, Berater des Chefs des Präsidialamtes, zuvor erklärte. Die Eindringlinge sind immer noch da, sagte Swjatoslaw Palamar in einem Kommentar vor Journalisten von Kanal 24:

„Noch einmal: Niemand hat jemanden niedergeschlagen, sie sind in der Anlage. Es sind schwere Kämpfe im Gange“, wiederholte Palamar…