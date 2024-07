Es ist bekannt geworden, wie lange es dauern wird, das Wasserkraftwerk Dnipro wiederherzustellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine bereitet Klagen vor internationalen Gerichten vor, um von den Russen Entschädigung für die durch den Beschuss des Wasserkraftwerks Dnipro verursachten Schäden zu fordern.

Es wird mindestens drei Jahre dauern, bis das Wasserkraftwerk Dnipro nach dem russischen Beschuss in der Nacht zum 1. Juni wiederhergestellt ist. Dies erklärte der CEO von Ukrhydroenergo, Ihor Sirota, in einem Interview mit Forbes am Dienstag, den 16. Juli.

Ihm zufolge hat die Beseitigung der Trümmer nach dem Beschuss anderthalb Monate gedauert und wurde erst am 14. Juli abgeschlossen.

„Für den Feind ist das Kraftwerk Dnipro besser zu erreichen, die Frontlinie ist 50 Kilometer entfernt. Sie schlagen dort mit verschiedenen Raketen ein – S-300, Ch-101, Ch-69. Nicht immer kann unsere Luftabwehr einer solchen Invasion von Raketen standhalten“, so Sirota.

Die Wiederherstellung des Dnjepr-Wasserkraftwerks wird mindestens drei weitere Jahre in Anspruch nehmen, und es werden zusätzliche Mittel benötigt, um die Verwundbarkeit des Kraftwerks gegenüber neuen möglichen Angriffen der Russen zu verringern.

Ukrhydroenerho bereitet Klagen vor internationalen und nationalen Gerichten vor, um die Russen für die durch den Beschuss von DniproHES entstandenen Verluste zu entschädigen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das russische Militär in der Nacht zum 1. Juni Energieanlagen in fünf Regionen der Ukraine beschossen hat, darunter zwei Wasserkraftwerke.

Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation hat Ukrhydroenergo etwa 45 Prozent der Stromerzeugung seiner Wasserkraftwerke verloren. Von den 10 größten Wasserkraftwerken der Ukraine gibt es kein einziges mehr, das nicht von den Russen mit Raketen angegriffen wurde.