Es ist bekannt geworden, wie viel ein Weihnachtsbaum kostet

Ein Meter Weihnachtsbaum wird die Ukrainer ungefähr 135 Hrywnja kosten. Darüber berichtet am Montag, 27. November, das staatliche Unternehmen Forests of Ukraine in Facebook.

Es wird darauf hingewiesen, dass für den gleichen Preis verkauft Weihnachtsbäume und vor einem Jahr.

„In diesem Jahr werden die Preise für Weihnachtsbäume die gleichen sein wie 2022. Im Durchschnitt kostet 1 m 135 Hrywnja. Der Preis kann je nach Region variieren“, heißt es in der Mitteilung.

Wie das Unternehmen feststellte, werden die Weihnachtsbäume auf Weihnachtsbaumplantagen angebaut, die in jeder Region verfügbar sind, was bedeutet, dass es keinen Mangel an Bäumen geben sollte.

In den Wäldern der Ukraine erinnern, dass der Kauf von Weihnachtsbäumen offiziell, Ukrainer zahlen Steuern, aus denen der Haushalt der Gemeinde und des ganzen Landes gebildet wird.

Der wichtigste Weihnachtsbaum des Landes wird in diesem Jahr traditionell auf dem Sofia-Platz in Kiew aufgestellt.

