Es ist bekannt geworden, wie viele Menschen ihre Daten in Reserve+ aktualisiert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine Kateryna Chernogorenko sagte, dass die Zahl dieser Ukrainer zwei Millionen erreicht hat.

Daten durch die Anwendung Reserve+ jetzt in Übereinstimmung mit dem neuen Gesetz über die Mobilisierung zwei Millionen Bürger aktualisiert. Dies teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine Kateryna Chernogorenko mit, berichtet das Verteidigungsministerium auf Facebook am Mittwoch, 3. Juli.

„Bereits 2 Millionen Ukrainer haben ihre Daten in Reserve+ aktualisiert. Ohne Zeitverlust und Wartezeiten. Die Zahl der Menschen, die ihre Daten aktualisieren, steigt täglich weiter an. Wir haben ausgerechnet: Wenn 2 Millionen Menschen gleichzeitig ihre Daten in allen territorialen Zentren für Erwerb und soziale Unterstützung in der Ukraine aktualisieren würden, würde das mehr als 235 Tage dauern“, sagte der Beamte.

Die Aktualisierung der Daten über die Anwendung dauert nur ein paar Minuten, so dass „Reserve+“ die erste Anlaufstelle für die Ukrainer geworden ist.

An zweiter Stelle steht das CNAP, an dritter Stelle das Territoriale Zentrum für Vollzug und soziale Unterstützung und die SP.