Die Besatzer haben etwa 70 SCM-Geschäfte zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben etwa 70 SCM-Geschäfte des Geschäftsmanns Rinat Achmetow beschlagnahmt und zerstört. Dies berichtet die Liga unter Berufung auf Marnie Cheek, Partnerin bei der Anwaltskanzlei Covington & Burling LLP, der Vertreterin des SCM beim EGMR.

„Die Liste aufgrund aktiver Feindseligkeiten ist nicht endgültig, sie wurde noch nicht in Dollar, Euro oder Hrywnja bewertet. Dies deckt die Schäden in der gesamten Ukraine bei rund 70 Unternehmen von Achmetow und der SCM Investment Group ab“, so der Anwalt.

Laut Maxim Timtschenko, CEO von DTEK, geht es allein im Energiegeschäft von Achmetow um „Dutzende von Milliarden Dollar“ an Verlusten.

LIGA.net erhielt von SCM Daten über die Verluste der Agrarholding HarvEast: 97.000 Hektar des Unternehmens in der Region Donezk und 26.000 Hektar in den Regionen Kiew und Schytomyr, in denen die Kämpfe stattfanden.

Offenen Quellen zufolge hat Russland die Kontrolle über Getreidelastwagen und Bulker in Mariupol erlangt und nutzt sie, um gestohlenes Getreide von HarvEast und Metinvest zu laden.