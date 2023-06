Bei der Beschießung von Cherson wurde ein Zivilist getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen des 20. Juni beschossen die Angreifer Wohngebiete in Cherson und töteten dabei einen Zivilisten. Dies sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin, am 20. Juni.

Er stellte fest, dass die feindliche Artillerie zivile Objekte – Häuser, einen Kindergarten, eine Bildungseinrichtung und eine Tankstelle – traf.

„Nach vorläufigen Informationen wurde ein 27-jähriger Mann durch den Beschuss getötet. Ein Ambulanzteam, das auf dem Weg war, den Einwohnern von Cherson zu helfen, wurde ebenfalls vom feindlichen Feuer getroffen. Das medizinische Personal wurde nicht verletzt“, betonte der Leiter der Region.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ereignete sich der Mörserbeschuss gegen 11 Uhr. Wegen der getöteten Zivilisten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.