Beschuss von Nowaja Posta: fünf Leichen identifiziert

Experten haben anhand äußerer Anzeichen die Leichen von fünf Menschen identifiziert, die am Samstagabend, den 21. Oktober, bei einem Treffer auf dem Gelände des Charkiwer Innovationsterminals von Nowaja Posta in der Nähe von Charkiw ums Leben gekommen sind. Dies erklärte der amtierende Leiter der Abteilung für die Untersuchung von Verbrechen, die in bewaffneten Konflikten begangen wurden, der Ermittlungsabteilung der regionalen Polizei Alexander Kobylev, berichtet Suspilne am Sonntag, den 22. Oktober.

Die Leiche eines Mannes konnte noch nicht identifiziert werden, da sie im Feuer verstümmelt wurde, sagte er. Die Ermittler sind dabei, die Angehörigen der toten Männer zu identifizieren.

Er fügte hinzu, dass forensische DNA-Tests geplant sind, um die genauen Informationen über die Toten zu ermitteln – forensische Experten arbeiten daran.

„Die Gesetzeshüter haben Trümmer der Rakete beschlagnahmt. Das Dach des Gebäudes wurde durchlöchert und die Wände wurden beschädigt. 16 Verletzte, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, sind in einem stabilen Zustand. Bei dem Beschuss wurden Männer mittleren Alters getötet. Sie lebten in den benachbarten Siedlungen der Region“, fügte Kobylev hinzu.