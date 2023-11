Beschuss von Odessa: acht Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einem nächtlichen russischen Luftangriff in Odessa sind acht Menschen verletzt worden. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Oleh Kiper, mit.

Ihm zufolge haben drei Personen mit leichten Verletzungen die notwendige Hilfe vor Ort erhalten, fünf Personen sind im Krankenhaus untergebracht.

„Die Verletzten im Krankenhaus erhalten alle notwendige Hilfe, ihr Zustand ist stabil“, sagte Kiper.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend des 5. November in Odessa Explosionen zu hören waren. In der Nacht schlugen die Russen erneut in der Stadt ein.

Es wurde ein Treffer im Zentrum und auf ein stillgelegtes Industriegebäude verzeichnet. Mehrere mehrstöckige Wohngebäude und ein Museum wurden durch die Druckwelle verstümmelt.