Beschuss in der Region Cherson: ein Toter und 10 Verletzte

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Beim nächsten Beschuss der russischen Aggressoren in der Region Cherson wurde im Laufe des vergangenen Tages eine Person getötet und 10 weitere verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Cherson, Alexander Prokudin, am Samstag, den 12. August, im Telegram mit.

„In den letzten 24 Stunden hat der Feind 39 Beschüsse durchgeführt und 159 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Granaten und unbemannten Luftfahrzeugen abgefeuert. Auf die Stadt Cherson feuerte der Feind 9 Granaten ab“, schrieb er.

Laut Prokudin trafen die Angreifer Wohnviertel von Siedlungen in der Region, das Gelände der Fabrik, Verwaltungsgebäude, außerschulische Bildungseinrichtungen, kritische Infrastrukturen, eine Kirche, Geschäfte, ein Café in der Stadtgemeinde Cherson, einen Übergabepunkt für humanitäre Hilfe und ein Geschäftsgebäude in Beryslaw.