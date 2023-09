Beschuss der Region Cherson: zwei Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben russische Truppen die Region Cherson 109 Mal beschossen, es gab Tote. Dies berichtete am 28. September der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin.

Er stellte fest, dass der Feind 604 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Granatwerfern, Panzern, BMPs, Flugzeugen und Drohnen auf friedliche Siedlungen in der Region abfeuerte.

Vor allem auf Cherson schlug der Feind 33 Granaten ein.

„Das russische Militär hat Wohnviertel von Siedlungen in der Region, das Gelände des Werks und eine kritische Infrastruktureinrichtung in Cherson getroffen. Durch die russische Aggression wurden zwei Menschen getötet, ein weiterer wurde verletzt“, betonte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Die Staatsanwaltschaft gab an, dass bei dem nächtlichen Angriff auf Cherson ein Mann getötet und ein weiterer verwundet wurde.

Den Ermittlungen zufolge griff das russische Militär in der Nacht des 28. September die Stadt Cherson an. In dem regionalen Zentrum erlag ein Mann, der sich zum Zeitpunkt des Beschusses in seinem Haus befand, seinen Verletzungen.

Ein weiterer Bürger wurde verwundet. Wohnhäuser, Stromleitungen und Gaspipelines wurden beschädigt“, so das Ministerium.

Es wurde eine Voruntersuchung wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges in Verbindung mit vorsätzlichem Mord (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.