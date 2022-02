Im besetzten Donezk wird in allen Universitäten und Schulen nach Sprengstoff gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Am Mittwoch, dem 2. Februar, gab es anonyme Berichte über Minen an sämtlichen Universitäten in Donezk.

Dies berichtet der Telegrammkanal Donetchanyn.

Details

Wie bekannt wurde, wurden auch alle Bildungseinrichtungen in den besetzten Städten der Region Donezk zur Verminung aufgerufen.

Besetzer auf der Krim haben auch berichtet, dass anonyme Nachrichten an die E-Mail-Adressen der Stadt- und Bezirksverwaltungen der Krim geschickt wurden. Alle Verwaltungsgebäude werden jetzt überprüft.

Eine Welle von „Minen“ in der Ukraine

Am 13. Januar wurde die Schule Nr. 6 in Chmelnyzkyj „vermint“. Die Meldung ging bei der Polizei ein.

Bei der Polizei von Tscherkassy ging eine anonyme Meldung ein, dass alle Einkaufszentren in der Stadt vermint seien.

Es gab einen Bericht über Minen in 46 Schulen in Kiew. Die Kiewer Polizei teilte Segodnya mit, dass das SBU -Callcenter am Morgen eine anonyme Meldung über einen Bombenanschlag erhalten habe.

-Callcenter am Morgen eine anonyme Meldung über einen Bombenanschlag erhalten habe. In Mykolajiw und Tscherkassy haben die lokalen Behörden beschlossen, Schüler von einigen Schulen auf Fernunterricht umzustellen. Dies ist auf die ständige Bedrohung durch Minen an den Schulen zurückzuführen.

Am 12. und 13. Januar kam es in der Ukraine zu einer Welle von „Minen“ auf Schulen, U-Bahn-Stationen, Einkaufszentren und Flughäfen in regionalen Zentren. Sie weisen Anzeichen einer gut geplanten Aktion auf.

Berichte über angeblich verminte Schulen in Riwne am 20. Januar werden derzeit überprüft. Kinder und Lehrer sind evakuiert worden.

Am Donnerstag, den 20. Januar, wurde erneut eine Schule in Kiew vermint. Es gab eine Meldung über einen Sprengsatz in der Turnhalle 191.

Wir schrieben bereits:

Echte Bedrohung oder Sabotage? Psychologe über die Ursachen der Massenverminung in der Ukraine

Wie man in einem „verminten“ Gebäude überlebt – Tipps eines Psychologen

Droht ein Krieg? Wir haben herausgefunden, warum in der Ukraine eine Welle von „Minen“ begann

Vier „Minen“ in einer Woche. Wann die Schulkinder in Tscherkassy an ihre Schreibtische zurückkehren (Video)

Schulen und Kindergärten in der Nähe von Dnipro geschlossen – Grund und Zeitpunkt

Es ist bekannt, wer Schulen in der Region Tscherkassy „vermint“ hat (Video)

Ein Absatz. Alles über die Welle von „Minen“ in der Ukraine

Die Welle von „Minen“ in der Ukraine. Wir haben herausgefunden, ob die Sicherheitsdienste auf alle Anrufe reagieren müssen

.