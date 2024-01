Besetztes Mariupol an der Schwelle zu einer Epidemie - das Büro des Bürgermeisters

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im vorübergehend von den Russen besetzten Mariupol der Region Donezk ist ein starker Anstieg von Infektionskrankheiten zu verzeichnen. Dies berichtet der Stadtrat von Mariupol.

Dort wurde festgestellt, dass die Zahl der Erkrankten seit vier Wochen stetig zunimmt.

„Die Einwohner von Mariupol wenden sich zunehmend an Ärzte mit Beschwerden über hohes Fieber, starken Husten und andere Symptome“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angreifer keinen Ausbruch einer akuten Virusinfektion der Atemwege oder einer Coronavirus-Infektion ankündigen.

Der Stadtrat betont, dass die Situation kritisch ist und dass die Krankenhäuser nicht auf die Zeit der Ausbreitung von Infektionskrankheiten vorbereitet waren, insbesondere für Patienten mit Kovod.

„Den medizinischen Zentren fehlt es an den notwendigen Medikamenten und Geräten. Aufgrund der geringen medizinischen Versorgung in der Besatzung nimmt die Zahl der Krankheiten zu. Daher ist eine Epidemie in der Stadt möglich“, heißt es im Stadtrat.

Russland hat mindestens 50 Tausend Gastarbeiter aus depressiven Regionen der Russischen Föderation und zentralasiatischen Ländern nach Mariupol gebracht.