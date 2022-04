Ein Bewohner der Region Kiew, der sich selbst als Mönch bezeichnete, wird des Hochverrats verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Bewohner des vom russischen Militär am stärksten zerstörten Dorfes in der Gemeinde Makarow in der Region Kiew wurde der Kollaboration mit dem Feind verdächtigt. Dies teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit.

Den Ermittlern zufolge kooperierte ein Einwohner des Dorfes Andrejewka, der zuvor wegen Verführung Minderjähriger verurteilt worden war, während der Besetzung des Dorfes durch das russische Militär mit den Eindringlingen: Er stellte den Besatzern Unterkünfte zur Verfügung, versorgte sie mit Lebensmitteln und informierte den Feind über die Wohnorte wohlhabender Bürger, deren Häuser dann von den Besatzern geplündert wurden.

Darüber hinaus bezeichnete sich der Mann als Mönch und nahm die Weihe feindlicher Ausrüstung und sogar Taufrituale für russische Militärangehörige vor.

„Das russische Militär, dem er zur Seite stand, hat das Dorf Andrejewka in Schutt und Asche gelegt – es erlitt während der russischen Militäraggression die größte Zerstörung unter den Siedlungen der TPS Makarowskaja. Mehr als 60 % der Infrastruktur des Dorfes wurden zerstört“, so die Generalstaatsanwaltschaft.

Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen und über den Verdacht auf kollaborative Aktivitäten informiert (Teil 4, Teil 6, Artikel 111-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine).