Die Bewohner von Ternopil haben es geschafft, ein Haus stromlos zu machen, in dem schon immer Licht brannte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Bewohner von Ternopil haben es geschafft, ein Haus stromlos zu machen, in dem noch nie der Strom abgestellt wurde. Sviatoslav Zhurovsky, ein Einwohner von Ternopil, der eine Karte der Stromversorgung in der Stadt erstellt hat, schrieb darüber auf Facebook.

Er sagte, dass eines der Häuser in der Stadt an einer „guten Leitung“ der Stromversorgung liege, so dass dort nie das Licht ausgeschaltet worden sei. Das verärgerte die Nachbarn, und sie begannen sich überall zu beschweren.

„Das Haus in der Tsegielny Gasse 1D war an eine gute Leitung (die der Bäckerei) angeschlossen, die immer beleuchtet war. Die Bewohner der benachbarten Häuser haben sich mit einer Sammelbeschwerde an das Stromnetz gewandt, und nun sitzen alle ohne Licht zusammen. Das ist der wahre Sieg“, sagte ein Einwohner von Ternopil ironisch.

Die Kommentare weisen darauf hin, dass dies nicht der einzige Fall ist, in dem sich Nachbarn über Nachbarhäuser beschweren, in denen das Licht nie ausgeht…