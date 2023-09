Biden will ATACMS-Raketen an die Ukraine übergeben - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Präsident Joe Biden steht kurz vor einer Entscheidung über die Übergabe von ATACMS-Langstreckenraketen an die Ukraine, berichtet die Financial Times unter Berufung auf einen ungenannten Beamten in Bidens Regierung.

Ihm zufolge könnte eine Entscheidung über die Lieferung von ATACMS-Raketen an Kiew bald fallen.

Der US-Präsident sieht sich wachsendem Druck von beiden Parteien im Kongress ausgesetzt, Langstreckenraketen an die Ukraine zu liefern.

Der Vorteil von ATACMS gegenüber den britischen Storm Shadow- und französischen Scalp-Raketen, die sich bereits in Kiews Inventar befinden, besteht darin, dass sie von HIMARS-Raketen und nicht von veralteten ukrainischen Kampfjets aus der Sowjet-Ära gestartet werden können.