Blinken wird mit China über den Krieg in der Ukraine sprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

US-Außenminister Antony Blinken, der zu einem offiziellen Besuch in China eingetroffen ist, wird während seiner Reise insbesondere über den Krieg Russlands gegen die Ukraine sprechen, berichtet CNN.

Blinken sagte, dass er während der Treffen mit chinesischen Beamten „unsere sehr realen Bedenken zu einer Reihe von Themen“ ansprechen wolle, darunter die Taiwan-Frage, Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Inhaftierung amerikanischer Bürger in China.

Wie der Fernsehsender anmerkt, versucht Peking zwar, die Rolle des Friedensstifters zwischen Moskau und Kiew zu spielen, doch stoßen die chinesischen Botschaften bei US-Beamten und anderen westlichen Politikern auf erhebliche Skepsis.

Die chinesischen „Friedens“-Vorschläge wurden kritisiert, weil sie Russland nicht zum Rückzug seiner Truppen aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet auffordern.

Vor seinem Besuch am Samstag telefonierte Blinken getrennt mit den Außenministern Japans und Südkoreas. Dabei erörterten sie regionale Prioritäten und bekräftigten die unerschütterliche Unterstützung beider Länder für die ukrainische Souveränität.

Blinken traf am Sonntag, den 18. Juni, in China ein. Während seines Aufenthalts in China bis Montag wird er voraussichtlich Außenminister Qin Gang, den führenden chinesischen Diplomaten Wang Y und möglicherweise den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen.