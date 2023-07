BMP Bradley zerstört zwei russische Panzer auf einmal - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verteidigungsministerin Hanna Maljar hat erklärt, dass der Bradley-Schützenpanzer zwei russische Panzer in Richtung Saporischschja zerstört hat.

Sie stellte fest, dass das Kampffahrzeug zunächst von zwei Seiten von der russischen Infanterie umgangen wurde.

„Und als die Angreifer durch eine automatische Kanone zerstört wurden, kündigten die Russen eine regelrechte Jagd auf den ukrainischen Bradley an. Der Feind schaltete kurzerhand ein Paar T-72 in den Kampf ein. Beide russischen Panzer wurden sofort verbrannt“, so Maljar.

Ihr zufolge ist der Bradley BMP mit einer schweren Panzerabwehrrakete TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided) ausgestattet, die die Besatzung geschickt einsetzte, um die feindlichen Panzer zu besiegen.