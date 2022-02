Der britische Außenminister ist in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Staatssekretärin für auswärtige und Commonwealth-Angelegenheiten und Entwicklung, Liz Truss, ist am Donnerstag, den 17. Februar, in Kiew eingetroffen, teilte die britische Botschafterin in der Ukraine, Melinda Simmons, mit.

„Das Flugzeug mit Liz Truss ist in Kiew gelandet!“, schrieb sie auf Twitter.

Truss wird während ihres zweitägigen Besuchs mit der ukrainischen Führung zusammenkommen.

Sie sollte zusammen mit dem britischen Ministerpräsident Boris Johnson nach Kiew reisen, erkrankte jedoch an einem Coronavirus.

Und schon nach ihrer Genesung letzte Woche reiste sie nach Moskau…