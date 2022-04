Der britische Geheimdienst prognostiziert verstärkte Kämpfe im Donbass

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Kämpfe in der Ostukraine werden in den nächsten zwei bis drei Wochen zunehmen. Dies geht aus einem am 12. April veröffentlichten Bericht des britischen Verteidigungsministeriums hervor.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes konzentrieren sich die russischen Angriffe weiterhin auf ukrainische Stellungen in der Nähe von Donezk und Luhansk, die Kämpfe in der Nähe von Cherson und Mykolajiw gehen weiter, und die Offensive auf Kramatorsk wird wieder aufgenommen.

„Die russischen Truppen ziehen sich weiter aus Weißrussland zurück, um die Operationen in der Ostukraine zu unterstützen“, teilte das Militär mit.

Zuvor hatte der britische Geheimdienst davor gewarnt, dass die russische Armee in Mariupol Phosphormunition einsetzen könnte.

