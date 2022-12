Der britische Geheimdienst hat die Taktik von Wagner in der Nähe von Bachmut bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Militärgruppe Wagner hat in den letzten Monaten in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk eine Offensivtaktik entwickelt, bei der eine große Zahl schlecht ausgebildeter Häftlinge eingesetzt wird. Dies berichtete das britische Verteidigungsministerium am 19. Dezember.

Es wird darauf hingewiesen, dass die einzelnen Kämpfer ein Smartphone oder Tablet mit kommerziellen Satellitenbildern erhalten, auf denen die Vormarschachse und das Ziel des Angriffs markiert sind. Auf Platoon-Ebene und darüber werden die Kommandeure wahrscheinlich in Deckung bleiben und Befehle über Funk erteilen, wobei sie Informationen über Video von kleinen Drohnen erhalten. Einzelne Gruppen und Einheiten erhalten den Befehl, einer vorgegebenen Route zu folgen, oft mit Feuerunterstützung, seltener mit gepanzerten Fahrzeugen.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes müssen Wagnerianer, die ohne Erlaubnis von der Angriffsroute abweichen, mit einem Erschießungskommando rechnen.

„Diese brutale Taktik zielt darauf ab, Wagners seltene Aktivposten – erfahrene Kommandeure und gepanzerte Fahrzeuge – auf Kosten von billigeren Rekruten zu halten, die die Organisation als entbehrlich schätzt“, heißt es in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums…