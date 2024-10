Der Buchweizenanbau in der Ukraine wird bis zu 40 Hrywnja betragen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In diesem Jahr wurde die Anbaufläche für Buchweizen reduziert. Der Sommer war trocken, so dass die Ernten nicht so üppig ausfielen, wie die Landwirte erwartet hatten.

Auf dem ukrainischen Markt haben sich die Einkaufspreise für Buchweizen in diesem Jahr fast verdoppelt und erreichen 15 Tausend Hrywnja/t, was sich unweigerlich auf den Einzelhandelspreis des Produkts auswirken wird, sagte Anna Bosyuk, Direktorin der Grützenfabrik Ozerianka, in einem Kommentar an Ukrainform am Dienstag, den 29. Oktober.

Es wird vorhergesagt, dass der Preis in den Geschäften auf 37-40 Hrywnja pro Kilogramm steigen könnte.

„In diesem Jahr sind die Anbauflächen für Buchweizen reduziert worden. Der Sommer war trocken, so dass die Ernten nicht mit der Beschaffenheit gefüllt waren, die von den Landwirten erwartet wurde und auf die wir in unserer Produktion gehofft hatten. Jetzt gibt es noch Reste der letztjährigen Buchweizenernte, und die Landwirte halten daran fest und warten darauf, dass der Preis steigt, um ihn teurer verkaufen zu können. Und wenn wir vor dem Beginn der Ernte der neuen Buchweizenernte Getreide zu etwa 8-10 Tausend Hrywnja/t gekauft haben, sind es jetzt etwa 15 Tausend Hrywnja/t“, erklärt Bosyuk.

Die Geschäfte wiederum können nicht schnell auf den Preisanstieg reagieren, da sie erhebliche Restbestände haben. Bei der neuen Charge Buchweizengrütze wird bereits eine Neubewertung in Richtung einer Preiserhöhung vorgenommen.

„Jetzt ist der Preis schwer vorherzusagen, aber wir orientieren uns daran, dass wir ihn zu 30-35 Hrywnja/kg herausbringen werden, und in den Einzelhandelsketten wird er vorläufig 37-40 Hrywnja kosten“, fügte der Experte hinzu.

Gleichzeitig sollte es genügend Buchweizengrütze sowohl für den Verbrauch auf dem ukrainischen Inlandsmarkt als auch für den Export geben.