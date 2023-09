Budanow: Die Russische Föderation hat in den ersten Tagen des Krieges 20 Prozent der Luftziele getroffen Die Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den ersten Tagen der groß angelegten Invasion ist es den russischen Angreifern dank der guten Vorbereitung der Luftwaffe nicht gelungen, die vollständige Vorherrschaft am Himmel zu erlangen. Kyrylo Budanow, Leiter der Hauptaufklärungsabteilung des Verteidigungsministeriums der Ukraine, sagte in einem Interview mit dem Film Shoot down Russian pilots.

„Sie haben tatsächlich etwa 20 Prozent der Objekte von der gesamten Liste getroffen, die sie wollten. Das hat eine vollständige Luftüberlegenheit verhindert. Und die Tatsache, dass es ihnen nicht gelungen ist, die meisten Luftabwehrkomplexe zu zerstören, hat ihre Dominanz in Bezug auf die Flugzeugklassen und die Anzahl der Flugzeuge zunichte gemacht“, sagte Budanow.

Er sagte, die Luftwaffe sei vor dem Angriff gewarnt worden und habe Zeit gehabt, sich umzuorientieren. Infolgedessen hat das Ergebnis nicht den Aufgaben entsprochen, die den russischen Luft- und Raumfahrtkräften gestellt wurden.

In dem Film Shoot down pilots of Russia, der am 3. September im Fernsehen ausgestrahlt wurde, erschien zum ersten Mal ein Video über eine Spezialoperation des Main Intelligence Directorate namens Sinitsa, bei der es um die Entführung eines russischen Hubschraubers ging.