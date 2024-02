Budanow hat vorausgesagt, wann die ukrainischen Streitkräfte in die Offensive gehen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine neue Gegenoffensive der ukrainischen Verteidiger könnte bereits im Frühjahr beginnen, gleich nachdem die Offensive der russischen Invasoren vollständig erschöpft ist. Dies erklärte am Mittwoch, den 31. Januar, Kyrylo Budanow, Leiter der Hauptabteilung für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, wie The Telegraph berichtete.

Budanow sagte insbesondere voraus, dass die russische Offensive bis zum Frühjahrsbeginn versiegen wird.

„Wir machen einen Zug, der Feind macht einen Zug. Jetzt ist der Feind am Zug. Die Offensive wird enden, und dann wird unsere beginnen“, sagte er.

Er betonte, dass die Ukraine seit dem Ende ihrer Gegenoffensive im Sommer keine größeren Offensivoperationen gegen die russischen Angreifer durchgeführt hat.

„Bisher sind die ukrainischen Verteidiger auf aktive Verteidigung umgestiegen und errichten große Befestigungen im Hinterland“, erklärte er.

Laut Budanow versucht Russland im Rahmen dieser Offensive, die Verwaltungsgrenzen der Regionen Donezk und Luhansk zu erreichen.

„Der Feind greift gleichzeitig Kupjansk (Region Charkiw), Lyman, Bachmut und Awdijiwka (Region Donezk) an. Gleichzeitig haben die Besatzungstruppen der Russischen Föderation einige Erfolge in der Nähe von Awdijiwka erzielt, aber es ist überhaupt nicht das, was sie erwartet haben, nicht einmal annähernd“, sagte er.