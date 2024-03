In Bulgarien ist ein vollständiges Verbot für Ölimporte aus Russland in Kraft getreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Bulgarien ist am Freitag, den 1. März, ein vollständiges Verbot für die Einfuhr von russischem Öl in Kraft getreten. Zuvor hatte Bulgarien am 1. Januar die Ausfuhr von Produkten verboten, die aus russischen Rohstoffen hergestellt wurden. Dies berichtet die bulgarische Nachrichtenagentur BGNES.

Der Grund für das Verbot war der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die EU verhängte ein Embargo gegen russisches Öl, um die Einnahmen des Kremls für den Krieg zu verringern.

Bulgarien bat um einen Aufschub und Brüssel stimmte zu. Ab Mitte 2023 brach jedoch eine Kontroverse im Parlament aus, wobei sich einige Parteien am lautesten für ein vollständiges Verbot von russischem Öl aussprachen.

Daraufhin wurde ein Beschluss der Nationalversammlung gefasst, der eine schrittweise Reduzierung der russischen Ölimporte ab Anfang 2024 vorsah.

Der Abgeordnete Delyan Dobrev sagte, dass die Lukoil-Neftekhim-Raffinerie seit Anfang 2024 kein russisches Öl mehr importiert und dies die bulgarische Wirtschaft in keiner Weise beeinträchtigt hat.

