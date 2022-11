In Cherson mit dem Licht mehr als 40% der Haushaltskunden - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ab Dienstagabend in Cherson Stromversorgung wurde für 41% der Haushaltskunden wiederhergestellt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Jaroslaw Januschewitsch, am 29. November in einem Telegramm mit.

„Heute wurde die Stromversorgung im zentralen Teil der Stadt und in den Stadtvierteln Chbojewje, Schumenskij, Tawritscheskij und Ostrow wiederhergestellt“, schrieb er.

Der Beamte merkte an, dass auch das nach Lutschanskij benannte städtische Krankenhaus an die Stromversorgung angeschlossen wurde, die Eisenbahn wurde ebenfalls mit Strom versorgt…