In Cherson wurde ein Feuer in Lagerhallen einen halben Tag lang gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Cherson wurde ein Feuer in Lagerhallen, das am Morgen durch den Beschuss der Stadt ausgebrochen war, gelöscht. Dies berichtet Suspilne.Cherson.

Es wird berichtet, dass Granaten die Lagerhäuser um 05:00 Uhr während des Beschusses der Stadt getroffen haben. Dmytro Pletenchuk, Pressesprecher der Stadtkommandantur, sagte, das Feuer sei großflächig gewesen und habe einen halben Tag lang nicht gelöscht werden können.

Das Feuer war nach 17 Uhr gelöscht. Es handelte sich um eine Fläche von 3.000 Quadratmetern, auf der sechs Fahrzeuge und 21 Rettungskräfte im Einsatz waren…