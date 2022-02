Das KKW Chmelnyzkyj hat einen Block für Reparaturen abgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Chmelnyzkyj hat in der Nacht zum Freitag, 18. Februar, seinen zweiten Block für eine Überholung vom Netz genommen, wie der Pressedienst des Kraftwerks mitteilte.

Die Überholung wird 92 Tage dauern. Geplant ist eine Überholung des Reaktors mit Inspektion des Reaktorbehälters, des Generators, des Hochdruckzylinders und Reparatur der Kanäle des Sicherheitssystems.

Geplant sind außerdem zehn Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im KKW, von denen drei im umfassenden konsolidierten Programm zur Verbesserung der Sicherheit der Kraftwerksblöcke vorgesehen sind.

So sind seit dem 18. Februar 12 von 15 Blöcken in vier ukrainischen Kernkraftwerken in Betrieb. Vor zwei Tagen wurden der Block 3 des KKW Riwne und der Block 2 des KKW Saporischschja für Reparaturen abgeschaltet.