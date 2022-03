In Chmelnyzkyj haben drei Militäroffiziere illegal Männer ins Ausland geschmuggelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Militäroffiziere, die Wehrpflichtige illegal ins Ausland geschmuggelt haben, wurden in Chmelnyzkyj festgenommen. Dies teilte das State Bureau of Investigation am Donnerstag, 31. März, mit.

Es wird festgestellt, dass die kriminellen Machenschaften von einem Soldaten einer der Militäreinheiten organisiert wurden. Er zog zwei Untergebene hinzu.

Die Militärangehörigen transportierten Männer im wehrpflichtigen Alter nach Polen unter dem Vorwand, humanitäre Güter für die Bedürfnisse der Militäreinheit zu transportieren.

Einer der Soldaten wurde „an Ort und Stelle“ festgenommen, als er eine Zahlung von 600 Dollar erhielt. Bei einer Durchsuchung im Büro des Organisators des Projekts wurden 140.000 Hrywnja gefunden.

Es wurde ein Strafverfahren gemäß Artikel 368 Teil 3 des ukrainischen Strafgesetzbuches – Bestechung – und Artikel 426-1 Teil 5 des ukrainischen Strafgesetzbuches eingeleitet. artikel 426-1 Teil 5 des ukrainischen Strafgesetzbuchs – Überschreitung der Befugnisse oder der Amtsgewalt durch einen Militärbeamten.

Die Frage, ob Verdächtige für schuldig erklärt werden sollen, wird derzeit geprüft. Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.