Im KKW Chmelnyzkyj wurde ein Kraftwerksblock abgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Dienstag, den 25. Januar, wurde der Block 1 des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj aufgrund der Auslösung des Differentialschutzes des Blocktransformators mit anschließender Auslösung des Reaktorblockschutzes vom Stromnetz getrennt, teilte der Pressedienst des Kraftwerks mit.

Die vorläufige Bewertung des Ereignisses nach der Internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse (INES) ist „außerhalb der Skala/0“, d. h. das Ereignis ist für die Sicherheit nicht von Bedeutung.

Es wurde eine Kommission eingesetzt, die die Ursache des Ereignisses untersuchen soll.

„Die Strahlungsbedingungen am Industriestandort und im Beobachtungsgebiet des KNPP haben sich nicht verändert und liegen auf einem Niveau, das dem normalen Betrieb der Kraftwerksblöcke entspricht und die natürlichen Hintergrundwerte nicht überschreitet“, heißt es in dem Bericht.

Derzeit sind 13 von 15 Blöcken in vier ukrainischen KKWs in Betrieb: Block 4 im KKW Riwne befindet sich am 66. Tag einer halb geplanten Reparatur.

Der Block 4 des Kernkraftwerks Saporischschja sollte am 25. Januar abgeschaltet werden, um ein Gasleck im Turbinengenerator bis zum 27. Januar um 07:00 Uhr zu beheben.

Am Vortag hatte das KKW Südukraine den Block 3 nach der Stromreparatur, für die er am Nachmittag des 22. Januar abgeschaltet worden war, wieder an das Stromnetz angeschlossen.