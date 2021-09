Combined Endeavour 2021: Maritimer Teil

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die maritime Komponente der strategischen Führungs- und Stabsübung fand während der Combined Endeavour 2021 statt. Dies teilte der Pressedienst der Marine mit.

Die Schiffe und Boote der Schiffslandegruppe machten die Überfahrt auf dem Seeweg und übten dabei die Organisation der Flug- und Bootsabwehr, den Artilleriebeschuss, die U-Boot-Bekämpfung und die Maßnahmen zur U-Boot-Bekämpfung sowie die Landung der Seetruppen an einem nicht ausgerüsteten Küstenabschnitt.

„Die Übungen fanden im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres und an den Stützpunkten statt. Beteiligt waren Schiffe und Boote der Marine, Einheiten der Marineinfanterie, der Marineflieger der Luftwaffe und Boote des ukrainischen Grenzschutzes“, sagte der Kommandeur der Marineflottille, Kapitän Jurij Fedasch, im ersten Rang.

Geübt wurden taktische Einsätze von Schiffsbesatzungen, vielseitige Verteidigung bei Seeüberquerung, Luft- und Seelandung, Feuerunterstützung von Truppen und ähnliches.

Vor der Landung der Marineinfanteristen führte die taktische Gruppe des Schiffes eine Aufklärung über die Fähigkeiten des Feindes im Landungsbereich der Marineinfanteristen durch und zerstörte die gegnerische Feuerkraft.

An der taktischen Episode „Kampf um die Landung“ waren sowohl Luftstreitkräfte der Luftwaffe als auch Feuerunterstützungshubschrauber der Marine beteiligt. Die Anlandung von Seetruppen an einer unzureichend ausgerüsteten Küste erfolgte auf dem See- und Luftweg.

Die letzte Phase umfasste praktische Schießübungen von Schiffen und Booten zur Unterstützung der im Küstengebiet operierenden Truppen.

Zuvor wurde berichtet, dass im Rahmen der Militärübung „Combined Endeavour 2021“ Flugabwehrkräfte der ukrainischen Streitkräfte Luftabwehrraketen des Typs Buk-M1 live abgefeuert haben.