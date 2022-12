Das Verteidigungsministerium hat die Feinheiten der russischen Luftangriffe erläutert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 20. Dezember veröffentlichte das Verteidigungsministerium ein Memo über die Feinheiten der russischen Raketen- und Drohnenangriffe.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Wetter die Untersuchung der Folgen von Angriffen und mögliche Anpassungen beeinflusst.

„Ruhiges Wetter und klarer Himmel helfen bei der Aufklärung von Angriffszielen, aber weder Nebel noch Nieselregen beeinflussen die russischen Pläne wesentlich. Die Durchführung von Satellitenaufnahmen bei ungünstigen Wetterbedingungen kann problematisch sein“, so die Agentur.

Russland setzt ein A-50U Langstrecken-Radarerkennungsflugzeug ein, um den Erfolg der Angriffe zu überwachen.

„Es verfügt über leistungsstarke Radaranlagen, die das gesamte Gebiet der Ukraine abdecken. Ein paar hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt kann sie fast alles sehen, was in unserem Himmel passiert“, so das Militär.

Es wird auch betont, dass wir uns nicht voreilig über abgeschossene Shahed-136-Drohnen freuen sollten.

„Indem sie billige ‚Mopeds‘ opfern, schwächen die Russen unsere Luftverteidigung“, wurde das Verteidigungsministerium informiert.

Zuvor hatte das Innenministerium erklärt, wie man die Kamikaze-Drohnen Shahed-136 erkennt, mit denen die Russische Föderation die Ukraine angreift, und was man während des Angriffs zu tun hat.

