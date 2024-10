Die ukrainischen Streitkräfte erwarten eine russische Offensive in der Region Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Neue russische Angriffsgruppen werden in der Nähe von Orechiw und Robotyn vorbereitet. Der Feind verlegt dorthin Personal, Aufklärer und Aufklärer.

Die russischen Angreifer werden versuchen, die Kontrolle über die logistischen Routen in der Region Saporischschja zu übernehmen. Eine solche Prognose äußerte der Vertreter der südlichen Verteidigungskräfte Vladyslav Voloshyn in einer Fernsehsendung am Samstag, den 5. Oktober.

Er erwartet, dass der Feind in den kommenden Tagen die Angriffsaktionen im Bereich der Siedlungen Orechiw und Malaya Tokmachka intensivieren wird.

„Wo Orechiw, Nowaja Tokmachka liegt, ist der so genannte „Robotin-Überhang“… Wenn es hier einen Durchbruch gibt, kann der Feind die logistischen Routen unter Feuer nehmen, die von Saporischschja in den Osten der Ukraine führen, wo unsere Verteidigungskräfte sowohl die Region Donezk als auch den südlichen Teil der Region Saporischschja halten. Daher wird der Feind um jeden Preis versuchen, die Kontrolle darüber zu übernehmen, um unsere Logistik abzuschneiden“, sagte Woloschyn.

Ihm zufolge sind in dieser Richtung „weitere Angriffe im Gange und werden vorbereitet.“

„Nach unseren Erkenntnissen werden insbesondere unter Orechiwy und Robotin neue Angriffsgruppen vorbereitet, der Feind verlegt dort Personal, führt Aufklärung, Aufklärung, logistische Unterstützung durch und wird wahrscheinlich in naher Zukunft, in ein paar Tagen, neue Angriffsaktionen aktivieren“, fügte der Sprecher hinzu.

Wir erinnern daran, dass am 4. Oktober an der Front fast 1300 russische Angreifer gefallen sind. Die gesamten Kampfverluste der Russischen Föderation seit Beginn des Krieges nähern sich 660 Tausend Menschen.