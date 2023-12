Concorde Capital hat das Projekt SHELEST Hutir für Renditeimmobilien vorgestellt, das auf dem SHELEST Hotel basiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

„SHELEST Hutir ist ein neues Immobilienprojekt für private Investoren in der Nähe von Wyschhorod, in das SHELEST und Concorde Capital investieren. Wir gewinnen Partner, die Seite an Seite mit uns ein Unternehmen für die wirtschaftliche Entwicklung und einen Ort für die Erholung der Ukrainer schaffen werden“, sagte Igor Mazepa, CEO von Concorde Capital, während der Präsentation.

Das Konzept von SHELEST Hutir sieht eine Kombination aus einer Renditeimmobilie und einem modernen Sommerhaus vor. Das heißt, ein Investor kann ein Ferienhaus kaufen und die Ferien oder Wochenenden darin verbringen und in der übrigen Zeit passive Einkünfte aus der Vermietung seiner Immobilie erzielen. Die Immobilienverwaltung, d.h. die Suche nach Mietern, die Pflege, Reinigung, Reparatur und Sicherheit wird von SHELEST übernommen.

Das Projekt umfasst 88 Stadthäuser, die in einem Kiefernwald am Ufer der Dnjepr-Bucht neben dem Landhotel- und Restaurantkomplex SHELEST Hotel liegen.

Die Fläche der Häuser variiert zwischen 75 und 150 m², wobei der Investor das volle Eigentum an Haus und Grundstück im Rahmen seiner eigenen Entwicklungseinheit erhält.

„Unseren Prognosen zufolge werden die Kosten pro Quadratmeter für Häuser und Grundstücke in der Nähe des Kiewer Stausees bis 2025 um mindestens 30% steigen, so dass sich jetzt die Gelegenheit bietet, bequem in das Projekt einzusteigen und maximalen Nutzen daraus zu ziehen“, sagte Igor Mazepa.

Dem Investmentbanker zufolge wird die durchschnittliche jährliche Rendite des Projekts bei 9% liegen, was bedeutet, dass der jährliche Gewinn etwa 1,3 Millionen Hrywnja pro Jahr betragen kann.