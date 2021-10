COVID in der Ukraine: mehr als tausend Kinder erkrankt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 11 288 weitere Fälle der Coronavirus-Infektion COVID-19 festgestellt, wobei mehr als zweihundert Patienten starben, wie die Website des Gesundheitsministeriums am 17. Oktober berichtete.

Von den 11.288 neuen Fällen sind 1.086 Kinder. Am Vortag hatte Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko erklärt, dass jeder zehnte neue Fall von COVID-19 bei Kindern auftritt.

Ebenfalls in den letzten 24 Stunden wurden 4.747 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, 219 starben. Insgesamt wurden 3.541 Personen wiedergefunden.

Ljaschko nennt Bedingung für Aufhebung des Maskenregimes

Coronavirus-Statistiken in der Ukraine 17. Oktober Nach den neuesten Zahlen liegt die Ukraine in Bezug auf die Inzidenz weltweit an siebter Stelle zwischen Indien und Brasilien. Die Ukraine steht an vierter Stelle in Europa. Gemessen an der Sterblichkeitsrate steht die Ukraine an sechster Stelle in der Welt und an dritter Stelle in Europa.

Zuvor hatte Ljaschko erklärt, dass man sich auch nach einer COVID-Infektion – wenn alle Symptome abgeklungen sind – gegen das Coronavirus impfen lassen kann.